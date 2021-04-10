Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 300 bin ton patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltiği satın alarak vatandaşa ücretsiz dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek çalışmalarının süreceğini söyledi.
Pandemi nediyle zor günler geçiren çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi.
Toprak Mahsulleri Ofisi çifçinin elinde kalan 250-300 bin ton patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltiği satın alacak.
Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çifçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 16:59
- 16:26
- 16:14
- 16:50
- 16:08
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Mareşal Fevzi Çakmak açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz