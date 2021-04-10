Pandemi nediyle zor günler geçiren çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi çifçinin elinde kalan 250-300 bin ton patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltiği satın alacak.

Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çifçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.