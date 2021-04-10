İletişim Başkanı Altun, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüşme yaptı.

Altun, Hacıyev ile görüşmesinde Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Azerbaycan halkını kutladı.

[İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü. / Fotoğraf: AA]

Üçüncüsü düzenlenen Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılıyor.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden heyete, İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlık ediyor.