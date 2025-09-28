Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da internetten satışı yapılan “dinleme ve görüntü alma cihazları”nın ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Daha önce çeşitli “Turistik Konaklama Tesislerinde” ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve “özel hayatı ihlal eden” 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 adet görüntü ve ses alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 adet GPS takip cihazı, 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan şüphelinin cihazları internet üzerinden sattığı belirlendi.

Ürünlerin; içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve internet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi.

Yerlikaya konuyla ilgili EGM KOM Başkanlığını, Ankara İl Emniyet Müdürünü ve polisleri tebrik etti.