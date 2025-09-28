Bakan Bolat: Dünyada mazlumların sesini yükselten Cumhurbaşkanı'mız oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 38. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, her yıl eylül ayının üçüncü haftasında Ahilik geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarması amacıyla Ahilik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Ahiliğin Anadolu'nun Türk İslam yurdu olmasında çok önemli olan geleneği, ekonomik sistemi ve toplumsal dayanışmayı ortaya koyan bir öğretinin bütünü olduğunu ifade eden Bolat, vatanın korunması, birlik ve beraberlik içinde olunması için herkesin çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

Bolat, esnaf, çiftçi, memur, emekli ve işçilerle birlikte yürümeye devam ederek Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına en kısa sürede ulaştırmaya canla başla gayret edeceklerini anlattı.

"22 yıldan bu yana Türkiye'miz milli gelirini dolar bazında 6 kattan fazla artırdı"

Ulaştırmada, enerjide, savunmada, eğitimde, çevrede, sağlıkta, altyapıda, sanayide, tarımda Türkiye'nin katbekat yükseldiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıldan bu yana Türkiye'miz milli gelirini dolar bazında 6 kattan fazla artırmıştır. 238 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara taşımıştır. Kişi başına milli gelirimizi de 3 bin 600 dolardan 15 bin 500 dolar rakamına taşımışızdır ve 17 bin dolarla inşallah yılı tamamlayacağız. Mal ve hizmet ihracatımızı toplamda 50 milyar dolardan 375 milyar dolara yükselttik. Bu sene sonunda 395 milyar dolara yaklaşıyoruz. İstihdam sayısını 19 milyondan aldık, 32 milyon 600 bine yükselttik. Hepsi insanımız, vatandaşlarımız için yapıldı. İşte dün Birleşmiş Milletler'den döndük, geldik. Oranın yıldızı, dünyada mazlumların ve hakkın sesi olarak sesini yükselten Türkiye'miz ile Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmuştur. İnşallah sizlerin dua ve desteğiyle bu çalışmalara devam edeceğiz."

Kırşehir esnafına müjde vermek istediğini belirten Bolat, pazartesi günü Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) kefaletiyle kent esnafının beklediği 100 milyon liralık krediyi göndereceklerini söyledi.

Bakan Bolat, finansman maliyetini yüzde 25'e düşürdüklerini belirterek, yıl sonuna kadar Halk Bankası ve TESKOMB'un çalışmaları sonunda rakamı daha da aşağıya indireceklerini vurguladı.

"Kadın kooperatiflerine verilen hibe destekleri yükseltildi"

Türkiye'deki 2 milyon 300 bin esnafı 22 yılda 674 milyar lirayla desteklediklerini ifade eden Bolat, bu rakamın şu andaki kurla 17-18 milyar dolara tekabül ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle kadın kooperatiflerine verilen hibe desteklerinin yükseltildiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Kooperatif başına 1 milyon liraya çıkardık. Çalışan başına iki çalışan olarak 532 bin liraya, fuar desteği olarak 160 bin liraya çıkardık. TESKOMB'un vereceği Halk Bankasının da kefalet olarak vereceği 100 milyon lira ile inşallah kooperatiflerimiz için 3 milyar liralık bir kaynak oluşturuluyor. Hepsi üretim, yatırım, istihdam için. Halkımızın refah ve satın alma gücünün artması için yapılıyor ve yapılmaya devam edecek."

Programda Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türkiye'de "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı" seçilen kişilere ödül ve plaketleri verildi.

Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.