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Gündem
TRT Haber 27.01.2025 13:14

Otel yöneticisinden çarpıcı itiraf: Eksikleri gidermek çok masraflıydı

Kayak merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturmada, otelin muhasebe müdürünün, "Otelin genel müdürü eksikleri gidermek çok masraflı diyerek itfaiye denetiminin iptalini istedi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi." itirafı ortaya çıktı.

Otel yöneticisinden çarpıcı itiraf: Eksikleri gidermek çok masraflıydı

Kayak merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanırken, tutuklular arasında bulunan Grand Kartal Otel'in muhasebe müdürü Kadir Özdemir, ifadesinde, "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. isimli kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir'i arayarak durumu kendisine ilettim. Ardından da Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliği ile ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüm. Gülener, iptal dilekçesi verin dedi. Bu talimat üzerine iptal dilekçesi hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras bana bu "eksiklikleri gidermek çok masraflı", denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim dedi." itiraflarında bulundu.

Denetim süreci

12 Aralık'ta otel yönetimi tarafından Bolu Belediyesi'nden talep edilen yangına yeterlilik raporu başvurusunda muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in de imzası bulunuyor.

Başvuruya ilişkin 16 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün incelemesi sonucu 8 başlıkta otelin yangına elverişsiz olduğu tespit edildi.

Otel yönetimi 22 Aralık'ta Bolu Belediyesi'ne verdiği ikinci dilekçesinde, rapor talebinin geri çekilmesini istedi.

Bolu Belediyesi ise talep üzerine rapor başvurusunun iptal edildiğini bir yazı ile otel yönetimine bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

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