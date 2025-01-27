Anlaşmazlıklar arabuluculukla kısa sürede çözüme kavuşuyor

Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı anlaşmazlıklarda 1 Eylül 2023'ten itibaren zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde, uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Ankara'da iş yerinin tahliyesi konusunda çıkan iki farklı anlaşmazlık, arabuluculuk uygulaması sayesinde yargıya gitmeden anlaşmayla sonuçlandı.

Yeni satın aldığı iş yerindeki kiracıyla irtibata geçen Cihan Altunakar, kendi ihtiyacı nedeniyle iş yerinin boşaltılmasını istedi. Kiracısından olumlu yanıt alamayan Altunakar, arabuluculuk uygulamasına başvurdu.

3,5 haftada çözüldü

Taraflarla farklı tarihlerde 3 kez toplantı yapan arabulucu, yaklaşık 3,5 haftada uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. Taraflar, kiranın artırılması ve iş yerinin 2 yıl sonra tahliye edilmesi yönünde anlaştı.

Altunakar, kendi kullanımı için 10 ay önce satın aldığı iş yerindeki kiracıyla görüştüğünde "Kesinlikle boşaltmayacağım. Hukuki süreci sonuna kadar devam ettireceğim" yanıtını aldığını söyledi.

İş yerini başkasına kiraya vermeyeceğini, kendi ihtiyacından dolayı boşaltmasını istediğini ilettiğini belirten Altunakar, olumsuz yanıt alınca arabuluculuğa müracaat ettiğini anlattı.

Altunakar, "Kısa sürede arabulucu tarafından kira artışı ve tahliye taahhütnamesi alındı. Zaman kaybetmeden iki taraf da huzurlu bir şekilde sonuca erdi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Taraflar üçüncü toplantıda anlaştı

Arabulucu avukat Yusuf Gözel ise iletişime geçtiği kiracının, ilk başlarda iletişime kapalı ve zor bir profilde olduğunu söyledi.

Süreç içerisinde "Tahliye edersem ne zaman olur? Tahliye tarihine kadar kira ne olacak?" gibi konuların müzakere edilmeye başlandığını anlatan Gözel, üçüncü toplantıda tarafların anlaştığını belirtti.

Taraflar arasında dostane şekilde 3,5 haftada uzlaşma sağlandığını kaydeden Gözel, konunun yargıya intikal etmesi halinde davanın 3,5 yıla kadar sürebileceğine dikkati çekti.

Gözel, "3,5 yıllık bir davadan hem taraflar hem devlet tasarruf etmiş oldu. Konu çözüldü ve toplumsal uzlaşı anlamında en nihayetinde ilişkiler de onarıldı. İki taraf da bu şekilde mağdur olmadan kendilerine uygun bir çözüm yönteminde uzlaşmış oldular" diye konuştu.

Arabulucu sayesinde uyuşmazlık 2 haftada sonuçlandı

Arabulucuların çözüme kavuşturduğu diğer dosyada ise iş yeri sahibi Ayşegül Dalkır Kahveci, 1 yıl içerisinde iki kez kirayı ödemeyi geciktiren kiracısından iş yerini boşaltmasını istedi ancak olumlu yanıt alamadı.

Arabulucunun devreye girmesiyle uyuşmazlık 2 haftada sonuçlandı. Taraflar, iş yerinin 1 ay sonra boşaltılması konusunda anlaştı.

Kahveci kısa süre içerisinde 3 ayrı davaya konu olacak uyuşmazlığın, tek bir tutanakla çözümlendiğini söyledi.

Dava sürecinin iki tarafı da etkileyen uzun bir süreç olduğunu aktaran Kahveci, "Arabuluculukta çözümlenmesi iki tarafın da menfaatine. Dava masraflarının kiracıya yüklenmesi, mal sahibinin avukat ücretinin yine kiracıya yüklenmesi gibi birtakım masraflardan kurtulması kiracı açısından avantajlı. Kiraya veren açısından da dava sürecini beklemeden iş yerine veya evine kavuşması çok büyük avantaj diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Arabulucu avukat Zeliha Özkoçak ise çok kısa sürede dosyayı anlaşmayla sonuçlandırdıklarını belirterek, "Öncelikle kiralananın yaklaşık 1 aylık sürenin sonunda tahliyesi, diğer yandan tahliye sonrası depozito iadesinin nasıl yapılacağı ve aynı zamanda kiralanan gayrimenkulün var ise bir zararı ne yönde giderileceği şeklinde 3 farklı konuyu tek bir arabuluculuk dosyasında anlaşmaya bağladık" şeklinde konuştu.

Yargı sürecinin her iki taraf için zaman kaybı olacağını anlatan Özkoçak, "Her iki taraf için de belki tatmin edici bir sonuç vermeyecekti. Kendi rızalarıyla varacakları bir anlaşmanın koşullarını taşımayacaktı. Aynı zamanda mal sahibi de üç farklı durum için üç farklı mahkeme ile süreç yürütmek durumunda kalacaktı. Bu da hem ekonomik olarak tarafları yoruyor hem de taraflar bu süreçlerden psikolojik olarak da olumsuz etkileniyorlar" değerlendirmesinde bulundu.