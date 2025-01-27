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TRT Haber 27.01.2025 11:29

MİT'ten siber casuslara operasyon: 5 tutuklama

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince kişisel verilerinin korunmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

MİT'ten siber casuslara operasyon: 5 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı, ulusal siber güvenliğin sağlanması ve stratejik verilerin korunması amacıyla siber casusluk opersayonlarına devam ediyor.

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Avukatlara özel yazılım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.

MİT sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazılıma ilişkin detaylı incelemeler sürüyor

Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu ‘nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.

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