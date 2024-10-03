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Gündem
AA 03.10.2024 10:11

Oruç Reis Somali yolculuğu için gün sayıyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor. Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yolculuğun 7 ay sürmesi bekleniyor.

Oruç Reis Somali yolculuğu için gün sayıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan geçecek Oruç Reis gemisini Somali'ye uğurlayacak. Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak.

Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.

Yaklaşık 7 ay sürmesi bekleniyor

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Somali'de 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu belirterek, "Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis'i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali'ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geminin özellikleri

Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başlamıştı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

4x2.520 kW dizel elektrik makina gücü bulunan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde iki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Bugüne kadar denizlerde çok sayıda sismik faaliyet yürüten Oruç Reis, üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplam 23 bin kilometrekare alanda veri topladı.

Bu yıl Türkiye ve Somali, bakanlıklar ve hükümetler arasında mutabakat zaptları imzalamıştı. Bu anlaşmalar çerçevesinde milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri, Somali denizlerinde 3 sahada ruhsat aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, her biri yaklaşık beşer bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında ilk olarak sismik faaliyet yürütmeyi planlıyor.

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Somali Recep Tayyip Erdoğan Alparslan Bayraktar
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