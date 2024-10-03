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Gündem
TRT Haber 03.10.2024 06:32

MGK bugün toplanacak: Masada çok sayıda başlık var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. İsrail'in yayılmacı saldırganlığının doğurduğu tehdit, Orta Doğu'da son günlerde giderek artan tansiyon ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'ye etkisi öncelikli gündem başlığı olacak. Terörle mücadelede gelinen son durum da kapsamlı değerlendirilecek.

MGK bugün toplanacak: Masada çok sayıda başlık var

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, İran-İsrail arasında şiddetlenen çatışmalar ve Gazze'de bir yıldır devam eden katliam..

Orta Doğu'da sürekli artan gerilime bağlı olarak Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konular Beştepe'deki toplantıda masada olacak.

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Bölgesel kriz MGK'nın gündeminde

Orta Doğu'daki gelişmeler MGK'nın öncelikli gündemi olacak. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona mercek tutulacak. Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

MGK, İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü katliam sonrası Gazze'deki son durumu da görüşecek. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için izlenecek yol haritası ve diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Terörle mücadele de masada 

Terörle mücadele, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülecek bir diğer başlık olacak. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak. Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda sahada atılacak adımlar konuşulacak. Toplantıda, FETÖ ve DEAŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri de gündemde olacak.  

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Recep Tayyip Erdoğan MGK İsrail Terörle Mücadele
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