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TRT Haber 02.10.2024 22:57

Bakan Memişoğlu, il sağlık müdürleri ile toplantıda bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'nda sağlık hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.

Bakan Memişoğlu, il sağlık müdürleri ile toplantıda bir araya geldi

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Memişoğlu başkanlığında, Sağlık Bakanlığında İl Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.

Bakan Memişoğlu, il sağlık müdürleri ile toplantıda bir araya geldi

Toplantıda, sağlık hizmetlerine ilişkin illerde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.


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