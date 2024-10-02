Bakan Memişoğlu, il sağlık müdürleri ile toplantıda bir araya geldi

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Memişoğlu başkanlığında, Sağlık Bakanlığında İl Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.
Toplantıda, sağlık hizmetlerine ilişkin illerde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.
????Sağlık Bakanlığı— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 2, 2024
Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında İl Sağlık Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerine ilişkin illerde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler… pic.twitter.com/p01BIqm8A4