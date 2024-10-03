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Gündem
TRT Haber 03.10.2024 07:55

5 milyondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 644 zehir taciri yakalandı

57 ilde zehir tacirlerine, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-41” operasyonlarında; 967 kg uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 644 sokak satıcısı yakalandı.

5 milyondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 644 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Nevşehir, Şırnak, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Bingöl, Adana, Diyarbakır, Konya, Uşak, Batman, Mersin, Bolu, Samsun, Denizli, Yozgat, Antalya, Hatay, Tekirdağ, Çanakkale, Çankırı, Yalova, Eskişehir, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Adıyaman, Çorum, Karaman, Trabzon, Kahramanmaraş, Kayseri, Sakarya, Burdur, Giresun, Isparta, Kilis, Zonguldak, Osmaniye, Aydın, Ordu, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Elazığ ve Muğla olmak üzere 57 ilde "Narkoçelik-41” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlara 1603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeği katıldı.

"Narkoçelik-41" operasyonlarında; 967 kg uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 644 zehir taciri gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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