Duman 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.10.2024 08:16

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Karabulut'un ailesinin başvurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir, yani mezarın açılması yönünde karar verdi.

Kararın bir örneği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın'a gönderildi. Başsavcılık ile mezarlıklar müdürlüğü arasında gerekli yazışmalar yapıldı.

Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri bugün saat 11.00'de açıldı.

 

Mezardan Garipoplu’nun kemik örneği alınarak, kimlik eşleşmesi yapılacak.

Münevver Karabulut cinayete ilişkin yargılamada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. 

ETİKETLER
Kimlik
Sıradaki Haber
5 milyondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 644 zehir taciri yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Çok türbinli rüzgar santralleri kısıtlı alanda yüksek elektrik üretimi sağlayabilecek
11:19
Türk Devletleri Teşkilatı 15 yaşında
11:16
Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
11:11
ASELSAN'a yurt dışındaki mühendislerden gelen dönüş başvurusu sayısı arttı
11:15
ULAK Haberleşme TEKNOFEST Adana'da
11:07
Türkiye ihracatta mesafe tanımıyor
İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
FOTO FOKUS
Kırıkkale'de rögar patladı
Kırıkkale'de rögar patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ