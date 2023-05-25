Orman yangınlarıyla mücadelede "yangın havuzları"nın sayısı artıyor

Yıllar içinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan araç ve ekipman türlerinde de büyük değişiklikler oldu.

Geçmişte tırmık, tahra, kürek ve benzeri el aletleriyle mütevazı şartlarda yapılan müdahalelere son dönemde arazöz ve helikopter gibi araçlar dahil edildi.

Bu araçların organizasyona girmesiyle yangınlara müdahale amaçlı suya olan talepte de ciddi oranda artış meydana geldi. İlk yıllarda tamamen doğal su kaynaklarına bağlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda kara ve hava araçlarının suya erişim sürelerinin yüksek olması, bu çalışmaların ve araçların başarısını olumsuz etkiledi.

Hava araçlarının etkinlikleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce özellikle 2004'ten itibaren yangınlarla mücadelede görev alacak hava ve kara araçlarının etkinliğinin artırılması için mevcut doğal su kaynaklarından (deniz, göl, baraj, akarsu gibi) uzak noktalara çok sayıda gölet ve yangın havuzları inşa edilerek, bu araçların suya erişim mesafeleri ciddi oranda düşürüldü.

Geçmişte bir helikopterin saatte yaptığı sorti sayısı bir ya da ikiyi geçemezken gerçekleştirilen yatımlar sayesinde saatte 8-10 adete ulaşılarak söz konusu araçların etkinlikleri kat kat artırıldı.

Ege ve Akdeniz ormanları öncelikli

Birim zamanda azami miktarda su kullanarak yangınlara etkin müdahale için ihtiyaç bulunan yerlere yangın havuzları yapımına hız verildi.

Halen Türkiye'de orman yangınlarına müdahale amaçlı yapılan, içi su dolu 4 bin 630 havuz ve gölet kullanımda bulunuyor. Bu yıl yapılması planlanan 113 yangın havuzunun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Havuzlar, yangına birinci derecede hassas Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere, risk taşıyan tüm alanlara yayılıyor.

Bu havuz ve göletler yangına hassas ve içinde su kaynağı barındıran orman alanlarında, birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5-8 kilometre mesafede konumlanacak şekilde inşa edildi.

Halen Antalya, 511 havuzla ilk sırada yer alıyor. Bu ili 430 havuzla Muğla, 295 havuzla İzmir takip ediyor.

Gölet sayılarına bakıldığında ise Eskişehir 282 göletle ilk sırada geliyor. Bu kenti 197 göletle Amasya ve 175 göletle İzmir izliyor.

Halk bilgilendiriliyor

Yangın havuz ve göletlerin tamamının yangın sezonu öncesi bakım ve temizlikleri yapılıyor. Can ve mal güvenliğini koruma maksatlı çevresine çekilmiş tel ihatalarının sağlamlığı, içine girmenin yasak olduğunu belirtir uyarı ve ikaz levhalarının uygunluğunun kontrolleri de her yıl yangın sezonu öncesinde tek tek gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, bu havuzların yakınlarında bulunan yerleşim birimlerinde ilanlar yoluyla halk bilgilendiriliyor.