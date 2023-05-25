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Dünya
AA 25.05.2023 08:04

ABD ve Kanada'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi

Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için ABD'de Los Angeles, Kanada'da da Vancouver Başkonsolosluklarında sandıkların kapanmasıyla Kuzey Amerika'da oy verme işlemi sona erdi.

ABD ve Kanada'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için ABD'deki seçmenler 9 farklı temsilcilikte oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlar, ABD'de 20-24 Mayıs'ta başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda oy kullandı. Ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey bölgelerinde açılan ilave sandıklarda vatandaşlar 20-21 Mayıs'ta oylarını kullandı.

Türkevi'ne saldırı oy verme işlemini etkilemedi

New York'taki Türkevi'ne pazar gecesi sabaha karşı düzenlenen saldırıya rağmen seçim süreci etkilenmedi ve vatandaşlar oy verme işlemine yoğun katılımla devam etti.

Kanada

Kanada'da da kayıtlı vatandaşlar, başkent Ottawa’daki Türkiye Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver’daki Türkiye Başkonsolosluklarında oylarını kullandı.

ABD'de 134 bin 246, Kanada'da ise 40 bin 418 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi bu bölgelerdeki yerel saat 22.00'de sona erdi.

YSK'dan edinilen bilgiye göre, dün saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 856 bin 968 olmuştu. Mevcut haliyle oy sayısının ilk turu geçtiği bildirilmişti.

Yurt dışı oyların sayım ve döküm işlemleri

ABD ve Kanada'dan mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.

Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek.

İlk tur

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD ve Kanada'daki Türk vatandaşları, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında açık olan sandıklarda oy kullanmıştı.

ABD’de bu yıl ilk defa, New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde, Türkevi binası dışında Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey ve Long Island'da ek seçim yerleri oluşturulmuştu. 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde söz konusu yerlerde açılan ilave sandık merkezleriyle, uzak bölgedeki vatandaşların oy kullanımı kolaylaştırılmıştı.

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