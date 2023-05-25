Asya-Pasifik'te siber savaş: Microsoft, ABD altyapısının vurulduğunu açıkladı

Microsoft ve Five Eyes istihbarat ittifakı, Çin devlet destekli bir grubun ABD'nin Guam bölgesi de dahil olmak üzere kritik Amerikan altyapısını hacklediği uyarısında bulundu.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi (CISA), Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki "Five Eyes" ortak kuruluşlarıyla "Volt Typhoon" bilgisayar korsanlarının beş ülke için de tehdit oluşturduğuna dair ortak bir uyarı yayınladı.

Guam, üç Amerikan askeri üssüne ev sahipliği yapıyor ve Batı Pasifik adası, ABD'nin Tayvan'a yönelik herhangi bir olası Çin askeri saldırısına veya Tayvan ablukasına yanıt vermesi gerektiğinde önemli bir stratejik rol oynayabilir.

Microsoft tarafından yayınlanan ve bilgisayar korsanlığını tespit eden bir blog gönderisine göre, operasyonun muhtemel amacı gelecekteki krizler sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile Asya bölgesi arasındaki kritik iletişim altyapısını bozmak

Microsoft, blog gönderisinde Çin merkezli devlet destekli aktörün tipik olarak casusluk ve bilgi toplamaya odaklandığını söyledi. Microsoft, "bu saldırıyı tespit etmek ve hafifletmek zor olabilir" dedi.

Microsoft'a göre "Volt Typhoon, 2021'in ortalarından beri aktif ve Guam'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başka yerlerindeki kritik altyapı kuruluşlarını hedef aldı."

"Bu kampanyada, etkilenen kuruluşlar iletişim, imalat, hizmet, ulaşım, inşaat, denizcilik, hükümet, bilgi teknolojisi ve eğitim sektörlerini kapsıyor. Gözlemlenen davranış, tehdit aktörünün casusluk gerçekleştirmeyi ve herhangi bir amaçla tespit edilmeden erişimi sürdürmeyi planladığını göstermektedir" denildi.