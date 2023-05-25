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Dünya
TRT Haber 25.05.2023 07:12

ABD'de Floyd cinayetinin üçüncü yıl dönümü

Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahi George Floyd'un ölümünün 3'üncü yılı. Polis tarafından gözaltına alınırken ölmesi sonucu ABD ve dünya çapında gösteriler yaşanırken, Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru ikinci derece cinayetten mahkum edildi.

ABD'de Floyd cinayetinin üçüncü yıl dönümü

ABD ve dünyada 2020 yılının yazı koronavirüs salgını kadar protestolar ile de gündemdeydi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis, bir dükkandan gelen dolandırıcılık ve sahte para ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis dolandırıcılık iddiasıyla siyah genç Floyd'u gözaltına almaya çalıştı. Ancak Floyd direnince polis siyah genci yere yatırdı.

Polis gözaltına alırken dizini siyah gencin boğazına 8 dakika bastı. Floyd'ın bu sırada “Nefes alamıyorum” dediği duyuldu.

Floyd cinayetine karışan tüm polislere hapis cezası verildi
Floyd cinayetine karışan tüm polislere hapis cezası verildi

Polis, suçluyu gözaltına alırken aşırı şiddet kullanmakla suçlandı. ABD çapında başlayan protestolar dünya geneline yayıldı.

Ülke genelinde infiale yol açan olaydan sonra yargı süreci başlatıldı.

George Floyd'u göz altına almaya çalışırken ölümüne neden olan 4 polisin görevine son verildi.

Diziyle Floyd'un boynuna bastıran eski polis Derek Chauvin 22.5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bacaklarını tutan Thomas Lane 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
 

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