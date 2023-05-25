Polis tarafından elektroşok silahıyla vurulan 95 yaşındaki kadın öldü

Clare Nowland, geçen Çarşamba günü saat 04:00 sıralarında elinde bir et bıçağıyla huzurevinin içinde dolaşıyordu.

Olay yerine gelen polis, yaşlı kadını elektroşok silahıyla etkisiz hale getirdi.

Yoğun bakıma kaldırılan kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeni Güney Galler Polisi (NSW), "ailesi ve sevdikleriyle çevrili bir şekilde" öldüğünü söyledi.

Bayan Nowland'ı vuran memur, saldırı ile suçlandı.

33 yaşındaki kıdemli polis memuru, pervasızca ağır bedensel zarar verme, fiili bedensel zarara neden olan saldırı ve adi saldırı suçlamalarıyla Temmuz ayı başlarında mahkemeye çıkacak.

Soruşturmalar devam ederken maaşlı olarak görevden uzaklaştırılmış durumda.

Bayan Nowland, Avustralya'nın başkenti Canberra'nın yaklaşık 114 km güneyindeki Cooma kasabasında bir bakım evinde yaşıyordu.