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Dünya
AA 25.05.2023 06:11

Avusturya’daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Münih’teki THY uçağına taşındı

Türkiye'de 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için Avusturya’da kullanılan oy pusulaları, Türkiye'ye gönderilmek üzere Almanya'nın Münih kentinden hareket edecek Türk Hava Yolları (THY) uçağına kara yoluyla nakledildi.

Avusturya’daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Münih’teki THY uçağına taşındı

Avusturya’da 5 gün süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğu Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonunda yer alan konsolosluk yetkilileri ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde oy pusulaları resmi araçlarla Münih’teki THY uçağına teslim edilmek üzere yola çıktı.

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert’in başında bulunduğu komisyon Avusturya’nın başkenti Viyana’dan 12 mühürlü çuvalı taşıyan 3 resmi araçla Münih Franz Josef Strauss Havalimanı’na hareket etti.

Viyana’nın dışında Avusturya’dan Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarındaki oy pusulaları da THY uçağına nakledilecek.

Avusturya’nın dışında Almanya’daki bazı dış temsilciliklerden de buraya oy pusulaları getirilecek. Daha sonra çuvallar, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmek üzere THY’ye ait uçakla Münih’ten Türkiye’ye götürülecek.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 5 gün süren oy kullanma sürecinde, 111 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Avusturya’da toplamda 67 bin 726 seçmenin oy kullandığını açıklamıştı.

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