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Dünya
AA 25.05.2023 06:08

Hindistan'dan bazı ülkelerde çocuk ölümlerine yol açan öksürük şurubunun ihracatına kural

Hint yetkililer, Özbekistan ve Gambiya'da çocukların hayatını kaybetmesine neden olan Hint menşeli bir öksürük şurubunun ihracatına yeni kurallar getirdi.

Hindistan'dan bazı ülkelerde çocuk ölümlerine yol açan öksürük şurubunun ihracatına kural

Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü söz konusu öksürük şurubunun ihracatına ilişkin tebliğ yayımladı.

Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren şuruptan alınacak örnekler laboratuvarlarda incelendikten sonra ihracı için başvuru yapılabilecek.

Tebliğde, örneklerin incelenebileceği merkezi ve eyalet hükümetlerine bağlı laboratuvarların listesi paylaşıldı.

İhracatla ilgili bu kural, şurubun 2022'de Özbekistan'da 18, Gambiya'da 66 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmasının ardından getirilen bir önlem olarak değerlendirildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 18 çocuğun, Hindistan'ın Marion Biotech firmasında üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunu kullanmasının ardından hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Gambiya'da ekim 2022'de en az 70 çocuğun, Hindistan'dan ülkeye ihraç edilen "Maiden Pharmaceuticals" şirketine ait öksürük şurubunu içtikten sonra hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

DSÖ'den 24 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Maiden Pharmaceuticals ve Marion Biotech firmaları tarafından üretilen ve Gambiya ve Özbekistan'daki çocuk ölümleriyle ilişkilendirilen öksürük şurupları için belirli ürün uyarıları göndererek ilaçların raflardan kaldırılmasını da istemişti.

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