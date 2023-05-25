Biden'dan Tina Turner'ın ailesi ve hayranlarına taziye mesajı

Biden, Turner'ın vefatıyla ilgili yayımladığı yazılı mesajında, Turner'ın 12 Grammy Ödülü kazanarak pop, rock ve R&B gibi farklı müzik kategorilerinde çok yönlü müzik yaptığına dikkati çekti.

Turner'ın konserlerine milyonların akın ettiğine dikkati çeken Biden, sanatçının "Amerikan müziğini sonsuza dek değiştiren, nesilde bir kez görülen bir yetenek olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, eşi Jill Biden ile birlikte Turner'ın ailesi ve hayranlarına taziyelerini iletti.

"Rock'n Roll Kraliçesi"

Güçlü ve kendine has gırtlak yapısıyla müzik dünyasında ayrı bir yer edinen sanatçısının Facebook sayfasından bugün yapılan açıklamada, Turner'ın vefat ettiği duyurulmuştu.

1939 doğumlu ses sanatçısı, güçlü sesi ve tarzıyla "Rock'n Roll Kraliçesi" olarak adlandırılırken, söz yazarlığı, dansları ve oyunculuğuyla da adından söz ettirdi.

1950'lerin sonunda müzik dünyasında adım atan Turner, 2009'a kadar sahne hayatına devam ederken, Grammy başta olmak üzere birçok ödül aldı ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla sattı.

ABD doğumlu sanatçının sonradan vatandaşlığını aldığı İsviçre'nin Zürih kentindeki evinde, uzun süren bir hastalık sonucu bugün vefat ettiği kaydedildi.