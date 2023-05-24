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Dünya
İHA 24.05.2023 22:45

'Rock’n Roll Kraliçesi' Tina Turner hayatını kaybetti

Rock'n Roll Kraliçesi lakaplı ABD’li sanatçı Tina Turner, 83 yaşında İsviçre’de hayatını kaybetti.

'Rock’n Roll Kraliçesi' Tina Turner hayatını kaybetti
[Fotograf: AFP]

Rock müziğin dünyaca ünlü ismi Rock'n Roll Kraliçesi lakaplı ABD’li sanatçı Tina Turner hayatını kaybetti.

Turner’ın Sözcüsü, “Rock'n Roll Kraliçesi Tina Turner, İsviçre'nin Zürih yakınlarındaki Kusnacht’taki evinde uzun bir hastalıktan sonra bugün 83 yaşında huzur içinde öldü. Onunla birlikte dünya bir müzik efsanesini ve bir rol modelini kaybetti” dedi.

1980'lerde 8 Grammy Ödülü’nden 6’sını kazanmıştı

Kariyerine 1950'lerde başlayan ve River Deep - Mountain High şarkısıyla ün kazanan Turner, 1980'lerde 8 Grammy Ödülü’nden 6’sını kazanmıştı.

Turner'ın en sevilen şarkıları ise The Best, Private Dancer, Better Be Good to Me, Proud Mary, What's Love Got to Do With It, I Don't Wanna Lose You, We Don’t Need Another Hero ve Nutbush City Limits olmuştu.

Turner, 1988'de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde verdiği konsere 180 bin kişi katılmıştı. Söz konusu konser hala herhangi bir sanatçının verdiği en büyük konserlerden biri olarak biliniyor.

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