Yüzlerce kişiyi taşıyan iki tekne Akdeniz'de tehlikede

Acil durumdaki göçmen teknelerinden gelen çağrıları yanıtlayan, yetkilileri uyaran ve gemi operatörlerini kurtaran bir STK olan Alarm Phone'un kurucusu Maurice Striel, teknelerin su aldığını söyledi.

Her geminin yaklaşık 500 kişi taşıdığını ve grubunun ilk olarak dün İtalya ve Malta makamlarını içinde bulundukları kötü durum konusunda uyardığını söyledi.

Alarm Phone Twitter sayfasından paylaştığı gönderide, “İnsanlar birkaç gün önce Libya'dan kaçtıklarını ve motorlarının durduğunu bildirdi. Yetkililer bilgilendirildi, kurtarma çabalarına acilen ve gecikmeden ihtiyaç duyuluyor" dedi.

CNN International, ne Malta ne de İtalyan deniz kontrol merkezlerinden konuyla ilgili cevap alamadığını yazdı.

Çok sayıda insan hakları örgütü tekneleri takip etmek için harekete geçti.

İtalya'ya deniz yoluyla gelen göçmen sayısında bir artış oldu.

İtalya İçişleri Bakanlığı rakamları, 24 Mayıs 2023 itibarıyla bu yıl ülkeye 46 bin 656 kişinin tekneyle geldiğini gösteriyor.

Geçen yılın aynı döneminde 17 bin 972 kişi tekneyle gelmişti.