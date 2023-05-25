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Dünya
AA 25.05.2023 07:39

Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 25 bin dolara satıldı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3,5 milyon yene (25 bin dolar) alıcı buldu.

Japonya'da ilk hasat Yubari kavunları 25 bin dolara satıldı

Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.

Bölgede yetişen 260'tan fazla kavunun satışa çıkarıldığı açılış mezadında, yerel firma Hokuyupack Co. kavun çiftine 3,5 milyon yen vererek satın aldı.

Kavunların, haziran ayının ilk haftasında piyasaya sunulacağı açıklandı.

İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki çiftçiler, bu yıl kavunların ülke içi satışlarından 1,93 milyar yen (13,6 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor.

Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle, 2019 yılında elde edilmişti.

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