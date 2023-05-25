Parçalı Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.05.2023 09:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu. 14 Mayıs’ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda 'algı balonlarının' sönmesine de şahitlik ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ülkenin içinde bulunduğu seçim sürecinin sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda 'algı balonlarının' sönmesine de şahitlik ettik. Peki, neydi bunlar? Türkiye'ye atılan 'diktatörlük' iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekatlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı. CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyasetiydi."


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik. Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik. Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bunu da hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
ABD ve Kanada'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:22
Mısır: Hedasi Barajı’nın doldurulması konusunda Etiyopya ile anlaşmadık
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
09:54
Rusya ve Belarus, nükleer silah konuşlandırılmasına ilişkin belgeyi imzaladı
09:54
Aksaray'da balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti
10:01
Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına kapıldı
09:48
İran orta menzilli yeni balistik füzesini tanıttı
Van Gölü Havzası'ndaki dikkuyrukları jandarma koruyor
Van Gölü Havzası'ndaki dikkuyrukları jandarma koruyor
FOTO FOKUS
Mezbahadan kaçan dana emlakçıya girdi
Mezbahadan kaçan dana emlakçıya girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ