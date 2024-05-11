Parçalı Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.05.2024 08:51

Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları: 60 gözaltı

Elebaşılığını Hakan Akdoğan ve Numan Karakoç’un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Toplam 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları: 60 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul merkezli Mahzen-42 operasyonları Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda; Başakşehir’de faaliyet gösteren elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Elebaşı Numan Karakoç ve 32 kişi yakalandı

Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

 

Mahzen-43 operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı

Yerlikaya, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43” operasyonlarında; elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, yağma ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe el konuldu.

 

ETİKETLER
İstanbul Kocaeli Suç Örgütü Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Kurban kesimi tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:49
Kamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç atandı
09:47
Bakan Bayraktar, TPAO'ya 150 personel alınacağını duyurdu
09:43
YKS'ye bir aydan az kaldı
09:40
Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden 'yakıt yardımı' çağrısı
09:37
İsrailli diplomattan skandal eylem: BM Şartı metnini parçaladı
08:35
Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden "yakıt yardımı" çağrısı
Dünyadan Kuzey Işıkları manzaraları
Dünyadan Kuzey Işıkları manzaraları
FOTO FOKUS
İsrailli diplomattan skandal eylem: BM Şartı metnini parçaladı
İsrailli diplomattan skandal eylem: BM Şartı metnini parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ