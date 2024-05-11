Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları: 60 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul merkezli Mahzen-42 operasyonları Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda; Başakşehir’de faaliyet gösteren elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Elebaşı Numan Karakoç ve 32 kişi yakalandı

Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Mahzen-43 operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı

Yerlikaya, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43” operasyonlarında; elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, yağma ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe el konuldu.