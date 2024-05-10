Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.05.2024 23:26

Yılmaz'dan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Filistin tasarısının BM'de onaylanmasına ilişkin "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı büyük bir tepki olarak nitelendiriyor, uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun Filistin halkının özgürlüğünden yana olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Yılmaz'dan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün BM Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesini oldukça anlamlı bir destek mesajı olarak gördüklerini vurguladı.

Filistin tasarısı BM'de onaylandı
Filistin tasarısı BM'de onaylandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 'evet' oyu ile kabul edilmesini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı büyük bir tepki olarak nitelendiriyor, uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun Filistin halkının özgürlüğünden yana olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Kalıcı barış için tek çözümün, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kabul edilmesi olduğunu tekrar ederek, tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de adil barışın yanında ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Filistin Devleti Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Türkiye, Gazze'ye yardımda ilk sırada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:32
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı
23:45
Arjantin'de iki tren çarpıştı: 60 yaralı
23:41
Afganistan'daki sellerde 50 kişi öldü
23:38
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
23:27
BM'de alınan karar 'gözlemci' statüsündeki Filistin'in haklarını genişletiyor
23:13
Gazze'de can kaybı 34 bin 943'e çıktı
Çığın şarampole sürüklediği minibüs günler sonra kar altından çıkarıldı
Çığın şarampole sürüklediği minibüs günler sonra kar altından çıkarıldı
FOTO FOKUS
El sanatlarına meslek standardı
El sanatlarına meslek standardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ