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TRT Haber 10.05.2024 22:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek, tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

"Öğretmene şiddette ceza ertelenmeyecek"

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun. Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakarca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." 

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