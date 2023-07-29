Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Önder Sav, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının en çok üç yıl için seçildiğini ifade ederek, "Üç yıl doldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiç fazla eğmeden, bükmeden istifa etmesi gerekir" dedi.

Sav, "Üst üste başarısızlık yaşayan siyaset adamının gerçeği görmesi lazım" diyerek şunları söyledi:

"Genel başkanın değişememesi diye bir şey yok. Bu kadar süre genel başkanlık yapmış ve üst üste partinin başarısızlığında genel başkan olarak olmuş olan bir siyaset adamının gerçeği kendisinin görüp gereğini yapması lazım."

"Baykal genel başkanlıktan istifa ettikten sonra Kılıçdaroğlu'nu çağırdı"

Bir televizyon programında konuşan Önder Sav, merhum Deniz Baykal'ın genel başkanlıktan istifa ettikten sonra Kılıçdaroğlu'nu çağırdığını da anlattı.

Sav şöyle konuştu:

"Ne demeyi düşünüyorsun dedim. Ne diyeyim dedi. Bana sorarsan şimdilik düşünmüyorum de dedim. Çünkü Kemal Bey oradan ben adayım diye söyleyip çıkarsa işler bozulabilirdi. Yani ama daha Kemal Bey'in adayının resmileştirmiş değiliz. Çıktı bana geldi. Konuşmaları aktardı. Ben işi şekillendirdim. Yani bak sen bana teklif etmiştin. Sana teklif ediyorum. Partiyi bu badireden kurtarmak durumundayız dedim."