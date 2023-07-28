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TRT Haber
28.07.2023 23:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan IDEF'23 stantlarını gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'23) kapanış töreninin ardından stantları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan stantları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Geliştirilen savunma sanayii ürünleri inceleyen Erdoğan, bunlardan birine de imzasını attı.