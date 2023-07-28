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Gündem
AA 28.07.2023 23:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra gazetecilere basketbol topu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve `Avrupa'nın basketbol üssü` olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basın mensuplarına basketbol topu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi' inşaatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi' inşaatını ziyaret etti

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Erdoğan'a hediye 

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu'na "Biz de kendi maçlarımızı orada oynayabilecek miyiz?" diye sordu.

Türkoğlu da "Kesinlikle burada oynayabilirsiniz, size ayırdık orayı" yanıtını verdi.

Erdoğan, eski Türk profesyonel milli basketbolcu Ömer Onan'ı yanına çağırarak "Ömer karşı tarafta oynuyor, Hidayet benim takımımda oynuyor. Ve şu ana kadar bir mağlubiyet yok" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
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