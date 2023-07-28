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TRT Haber 28.07.2023 18:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi 2024'ün mart ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi, 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet edecek. 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi, 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi 2024'ün mart ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerin ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık.

Basketbol Gelişim Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Burası 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet edecek.

İnşallah 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz.

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