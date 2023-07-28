Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.07.2023 17:09

Türkiye ile BAE'den aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele kararı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldı.

Türkiye ile BAE'den aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu BAE ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiği belirtildi.

Yeni dönemde ekonomi, savunma sanayii, teknoloji ve enerji gibi alanların yanı sıra sosyal politikalar konusunda da işbirliği ve ortak hareket imkanlarının gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Şeyha Meryem Şamsa Bint Hamdan'ın yaptığı görüşmenin, sosyal politikalar konusundaki ortak hareket iradesinin ilk adımını oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Emine Erdoğan'ın Türkiye'de sosyal hizmetler alanında yapılan pek çok önemli projeyi gündeme getirmesi, BAE makamlarını harekete geçirdi. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen BAE Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Göktaş'ın kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik örnek projeler konusunda bilgi paylaştığı görüşmede ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği de ele alındı. İki bakan aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldı."

ETİKETLER
BAE Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Park Jin'i kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı
17:01
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Park Jin'i kabul etti
17:08
Bakan Fidan: 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak
17:25
Kuzey Kore, Kore Savaşı'nda çatışmayı sonlandıran antlaşmanın 70. yılında silahlarını sergiledi
16:55
Bolu'da merak uyandıran kazı: Maden işçileri getirildi
Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı
Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı
FOTO FOKUS
Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ