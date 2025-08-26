Çok Bulutlu 26.6ºC Ankara
AA 26.08.2025 18:41

Ömer Çelik: Suriye'nin bütünlüğüne aykırı davrananlar İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik, sosya medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmediğini belirtti.

"İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır" değerlendirmesinde bulunan Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bu saldırıların birileri tarafından 'İsrail'in güvenliği' olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir. Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır. Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi en güçlü şekilde açıkladı. Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur."

