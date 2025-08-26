Parçalı Bulutlu 26.5ºC Ankara
Gündem
AA 26.08.2025 13:24

İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı

İletişim Başkanı Duran, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümüne ilişkin, "Bizler de aynı ruhla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımakta, mega projeleri hayata geçirmekte ve asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 103 yıl önce, milletin azim ve inancı ile kazanılan Büyük Taarruz'un bağımsızlık destanının en parlak sayfalarından ve tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Bizler de aynı ruhla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımakta, mega projeleri hayata geçirmekte ve asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Çünkü tarihimizin her bir zaferi, bizlere geleceğe dair ilham ve cesaret vermektedir. Biliyoruz ki bu kadim topraklar, her şeyin en iyisini hak etmektedir. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü kutluyorum."

İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran Mustafa Kemal Atatürk
