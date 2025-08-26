Parçalı Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.08.2025 11:30

İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alındı.

İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, "rüşvete aracılık etmek" suçundan Trabzon'da gözaltına alındı.

Yılmaz'ın İstanbul Adliyesi'ne götürülmesi bekleniyor.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin yol haritalarından biridir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Sigorta sektörünün aktif büyüklüğü 2,9 trilyon liraya ulaştı
12:33
Gazze'de bilim dünyasını da hedef alan katil İsrail, 193 akademisyen ve 800 öğretmeni öldürdü
12:27
TÜRKSAT GES ile 82 milyon liralık tasarruf sağlandı
12:01
Terörsüz Türkiye komisyonu 6. kez toplanacak
12:00
SİHA’dan atılan Türk füzesi: Dünyada örneği yok
11:40
Soykırımcı İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ