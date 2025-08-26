İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin yol haritalarından biridir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Duran, "Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir. Terörsüz Türkiye hedefi, bu topraklarda kök salan kardeşliğimizin güçlü bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Terörsüz Türkiye, çocuklarımız için güven dolu yarınların adıdır" dedi.

Burhanettin Duran'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Tarihin akışını değiştiren, asırlara yön veren ve Anadolu’yu ebedî yurdumuz kılan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü gururla kutluyoruz.

Büyük komutan Sultan Alparslan’ı, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.

Malazgirt Zaferi, görkemli bir zafer olmasının yanında, bizlere birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu da miras bırakmıştır. Asırlara meydan okuyan bu ruh, Türkiye’nin istikbalidir. Bu aziz emaneti yarınlara taşımak, en büyük sorumluluğumuzdur.

Malazgirt ruhu, terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir. Terörsüz Türkiye hedefi, bu topraklarda kök salan kardeşliğimizin güçlü bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Terörsüz Türkiye, çocuklarımız için güven dolu yarınların adıdır.

Omuz omuza, gönül gönüle, kardeşçe, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımsızlık tutkumuzun ve kardeşlik bağlarımızın nesiller boyu yaşatılması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin her alanda daha da ilerlemesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"