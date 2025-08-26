Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bölgede barış ve esenliğin teminatıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

"Müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz"

Hakkari'den Edirne'ye Muğla'dan Kars'a 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına sevgilerimi, gönderiyorum. İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarını iletiyorum. Müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz. Bu meydanı hınca hınç dolduran kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençler dünyaya "biz buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız" mesajını verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akından ve fethin ilk günlerinden bugüne vatan, bayrak, millet ve ümmet için canlarını feda edenlere rahmet niyaz ediyorum. O güçlü ruh bugün Malazgirt meydanındadır. Omuz omuza destan yazan kahramanların ruhları buradadır. Anadolu'nun gönül harcını yoğuran kurucu irade bugün buradadır.

"Mazlum ve mağdurların umudu haline dönüşen bir ülkeye sahibiz"

Her türlü sabtoja rağmen büyük ve güçlü Türkiye için adeta çırpınıyoruz. Bugün kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların da umudu haline dönüşen bir ülkeye sahibiz. Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan ülkemiz ve hükümetimiz var. Mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar, 102 bin tonu aşan yardımlarla Gazze'nin hakkını ve hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz. Eğimeden, bükülmeden ve kimseden çekinmeden yürüyoruz.

"Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde kimse duramayacak"

Fitne duvarlarını tamamen yıkmak için Terörsüz Türkiye'de kısa zamanda önemli mesafe katettik. Kimin sürece samimiyetle destek verdiği kimin zehirleme gayreti içinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Bu süreçte saldırı ve sabotajlar da artacaktır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde kimse duramayacak. Kardeşler arasında nifaktan yıllarca rant devşirenler bu sefer kazanamayacak. Biz hepimiz 86 milyon olarak tarihin, kültürün bir araya getirdiği büyük biz aileyiz, hepimiz aynı bayrağın, aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Hepimize yer vardır. Her karış toprağın altında bir yiğit yatan bu cennet vatan hepimizin.

"Bölgede barış ve esenliğin teminatı Türkiye'dir"

Türkiyemiz sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı zora düştüğünde sığınacağı ilk limandır. Zulme uğrayanların, baskı görenlerin, ölümle burun buruna gelenlerin umudu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Türkiye, bölgede barış ve esenliğin teminatı, Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diplomasi yolundan çözülmesinden yanayız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra biz yine burada olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı ve Terörsüz Türkiye'yi gönül gönüle vererek gerçeğe dönüştüreceğiz, kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Terörün, kanın, gözyaşının, ayrılığının karşısındaki her bir vatandaşımızın bu sürece destek olmasını bekliyorum.