Bakan Ersoy: Türkiye'mizin kültürel birikimini daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Ülkemizin zengin kültürel mirasını koruma, sanatı ve edebiyatı destekleme ve geleneksel değerlerimizi geleceğe taşıma hedefiyle verimli bir değerlendirme süreci gerçekleştirdik. Türkiye'mizin kültürel birikimini daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz."