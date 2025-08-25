Açık 18.7ºC Ankara
Gündem
AA 25.08.2025 23:45

Bakan Ersoy: Türkiye'mizin kültürel birikimini daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda, ülkenin zengin kültürel mirasını koruma, sanatı ve edebiyatı destekleme ve geleneksel değerleri geleceğe taşıma hedefiyle verimli bir değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Bakan Ersoy: Türkiye'mizin kültürel birikimini daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Ülkemizin zengin kültürel mirasını koruma, sanatı ve edebiyatı destekleme ve geleneksel değerlerimizi geleceğe taşıma hedefiyle verimli bir değerlendirme süreci gerçekleştirdik. Türkiye'mizin kültürel birikimini daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz."

Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı
