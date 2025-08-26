SİHA’dan atılan Türk füzesi: Dünyada örneği yok

Son yıllarda ciddi bir ivme kazanan Türk savunma sanayii sahadan gelen ihtiyaçlara yönelik çözümleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da geçtiğimiz günlerde bu stratejik ürünlerden birine dikkat çekti ve “TB-3’ten sesten yaklaşık 4 kat hızlı ve 100 bin feet'e çıkan mühimmat fırlatılıyor. Bu teknoloji dünyada sadece bizde var” bilgisini paylaştı.

Bayraktar’ın bahsettiği ürün ROKETSAN imzalı havadan-karaya balistik süpersonik füze İHA-122… Türkiye karadan ateşlenen TRG füzelerinin bazı versiyonlarını yakın zaman önce insansız hava araçlarından atılabilecek şekilde geliştirmiş ve böylece önemli bir kabiliyete ulaşılmıştı.

İHA-122 füzesinin özellikleri neler?

Selçuk Bayraktar’ın bahsettiği füzenin Türkiye için neden son derece değerli olduğuna geleceğiz. Ancak önce kısa da olsa füzenin genel özelliklerine bakalım…

Roketsan ve Baykar'ın stratejik iş birliğinin bir ürünü olan İHA-122 hedefini süpersonik hızlarda vurabiliyor. Yüksek hızına rağmen son derece keskin manevra yeteneğine sahip olan füze, gelişmiş hava savunma sistemlerinden başarıyla kaçınabiliyor.

Füze sahip olduğu hassas güdüm kitiyle metre altı seviyesinde bir isabet oranına ulaşıyor. Düşük maliyet ve hızlı üretim seçeneğiyle çok güçlü bir çarpan etkisi oluşturan bu mühimmat, Ankara’ya ‘görüş hattının ötesinde’ hamle şansı verebildiği için de oldukça stratejik bir güç olarak kabul ediliyor.

[TB-3'ten atılan İHA-122 füzesi Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlıyor.]

Bu füzeleri durdurabilecek sistem sayısı çok az

İHA-122 sektörde ‘havadan atılan balistik füze’ olarak da adlandırılıyor. Dünyada bu kabiliyete sahip ülke sayısı oldukça az. Bunu SİHA’dan yapabilen ülkeler listesindeyse Türkiye tek başına ipi göğüslüyor.

Bu füzeler oldukça yüksek hıza sahip oldukları için düşman hava savunma sistemleri tarafından çok geç fark ediliyor. Zaten fark edildiği anda da iş işten geçmiş oluyor. Bugün şartlarında konuşursak İHA-230 ya da İHA-122’yi durdurabilecek hava savunma sistemine sahip ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Uygun maliyet yıkıcı etki

Ayrıca son yıllarda gerek Rusya-Ukrayna gerek İsrail-İran savaşlarında görüldüğü üzere muhabere sahasının en önemli sorunlarından biri ‘uygun maliyetli, hızla üretilebilen, etkin bir mühimmat’ çıkmazı...

Bu noktada dikkatimizden kaçmaması gereken bir diğer husus ise ‘gelişmiş’ ancak ‘pahalı’ olan füze stoklarının hızla azalmasının ne tür sonuçları olabileceği görmüş olmamız. Tam da böyle bir ortamda Türkiye gerek İHA-230 gerek İHA-122 ile maliyeti uygun, çok sayıda üretebileceği, hedefte müthiş yıkıcı bir sonuç ortaya koyabilecek mühimmata kavuştu.

Bu füzelerin hava savunma sistemleri haricinde düşmana ait kritik üs ve merkezleri de hedef alabileceğini belirtelim. Ayrıca, gerekli koşullar sağlandığında düşman donanma unsurları da yine aynı füzelerle vurulabilir. Mart 2025’te BAYKAR’IN deniz üstündeki bir hedefi 50 kilometreyi aşkın mesafeden TB-3’ten ateşlediği İHA-122 ile vurduğu biliniyor.

Yakın zaman önce ROKETSAN tarafı İHA-300 için de çalışmaların sürdüğünü duyurmuş, bu mühimmatta kullanılan özel bir itki ve yakıt sistemi sayesinde menzilin 500 kilometrenin üzerine çıktığını belirtmişti.