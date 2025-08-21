Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
Savunma
TRT Haber 21.08.2025 11:48

Milli Savunma Sanayii ürünleri Japonya'nın takibinde

Japonya'dan Türkiye'ye savunma bakanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret, iş birliği adımlarını güçlendirdi. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığı, BAYKAR ve TUSAŞ'ı ziyaret etti. Japon basını, Nakatani'nin Türkiye'nin çeşitli savunma sanayii ürünleri ile ilgili detaylı bilgi aldığını yazdı.



Japonya'dan Türkiye'ye savunma bakanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret, iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi için fırsat oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Ankara'da görüşen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani İstanbul'a geçti.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Konuk Bakan, Tersane komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin tarafından karşılandı. Türkiye'nin milli uçak gemisinin maketini yakından inceledi, tersanede sembolik kaynak yaptı.

BAYKAR ve TUSAŞ'ı ziyaret etti

Bakan Nakatani, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuk bakana şirket ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Haluk Bayraktar, ziyaretin detaylarını, NEXT Sosyal'den paylaştı ve "Bugün Baykar için çok özel bir gündü, son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik " dedi.



Ziyarette, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

Bakan Nakatani, temasları kapsamında TUSAŞ'ı da ziyaret etti. Japon basınına göre tüm dünyanın dikkatini çeken Türk İHA'ları Japonya'nın da radarında.

Haberlerde, Japon bakanın Türkiye'deki temaslarında Türk savunma sanayii ürünlerine dair detaylı bilgiler aldığı belirtildi.

Nakatani, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki ziyaretinde de bu ürünlerin yer aldığı fotoğrafları incelemişti.


