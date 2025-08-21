Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 21.08.2025 00:33

Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Japon heyetin ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadeleri kullanıldı.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti

​​​​​​​Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyarette Nakatani'ye şirket ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

ETİKETLER
Baykar Japonya Savunma Sanayii Selçuk Bayraktar
Sıradaki Haber
Türkiye’nin kritik gücü: Milli uydular
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:56
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
01:31
Muğla'da orman yangını çıktı
00:37
Ukrayna, Avrupa ve NATO ülkeleriyle güvenlik garantileri için günlük koordinasyona başlayacak
00:37
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
23:26
Türkiye'nin en çok vergi veren kurumları listesine bankalar damga vurdu
23:11
BM'den Gazze genelinde akut yetersiz beslenmenin üç katına çıktığı uyarısı
Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılacak atlı polisler Ahlat'ta devriye görevi yaptı
Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılacak atlı polisler Ahlat'ta devriye görevi yaptı
FOTO FOKUS
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ