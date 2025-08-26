Parçalı Bulutlu 26.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.08.2025 11:58

Terörsüz Türkiye komisyonu 6. kez toplanacak

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın 6'ncı toplantısını gerçekleştirecek. Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, toplantıya katılarak görüşlerini sunacak. Tarihi komisyon, bir sonraki toplantıda ise 11 eski Meclis Başkanını ağırlayacak.

Terörsüz Türkiye komisyonu 6. kez toplanacak
[Fotograf: AA]

Meclis'te Terörsüz Türkiye için kurulan tarihi komisyon yarın 6'ncı kez bir araya gelecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarınki toplantısında, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek.

Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek. Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak. Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

Perşembe günü yapılacak toplantıda ise önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları dinlenecek. 11 eski meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Tarihi komisyon Eylük ayında da çalışacak 

Tarihi komisyonun Eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek. Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.

Komisyon, bu güne kadar 5 kez toplandı. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.  

