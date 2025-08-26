Parçalı Bulutlu 26.5ºC Ankara
Gündem
AA 26.08.2025 13:21

'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına yalanlama

DMM bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Türkiye'nin makam araçları sayısı 130 bine dayandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tamamen dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan paylaşımında, Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 adet taşıt bulunduğu belirtildi.

Bu taşıtların büyük çoğunluğunun kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz biçimde yürütülmesine tahsis edilmiş hizmet araçları olduğu vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede taşıtların 74 bin 759'u (yüzde 62,42) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 10 bin 225'i (yüzde 8,53) vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinde, 7 bin 186'sı (yüzde 6) tarım ve ormancılık faaliyetlerinde, 7 bin 519'u (yüzde 5,97) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 882'si (yüzde 4,07) adalet hizmetlerinde ve 15 bin 181'i (yüzde 12,67) ise diğer kamu hizmetlerinde kullanılmaktadır. Makam aracı olarak kullanılabilen taşıt sayısı ise toplam kamu taşıt sayısının yüzde 1,67'sini oluşturmakta olup, bu araçlar vali, kaymakam, genel müdür ve dengi/üstü yöneticilere tahsis edilmiştir.

Bu çerçevede 'Türkiye'de 130 bin makam aracı bulunduğu' yönündeki iddialar, mevcut verilerle çelişmekte ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Nitekim Türkiye'nin toplam kamu taşıt varlığı, iddia edilen makam aracı rakamının dahi altında kalmaktadır."

Paylaşımda, kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı verilere itibar etmesinin, gerçeği yansıtmayan, manipülasyon amacı taşıyan iddiaları dikkate almamasının büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.

ETİKETLER
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
