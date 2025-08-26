Çok Bulutlu 26.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.08.2025 17:46

Türkiye'den İsrail'e "Suriye" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı" açıklamasında bulundu.

Türkiye'den İsrail'e "Suriye" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz. Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti’nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir.

Türkiye, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı İsrail Suriye
