Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.04.2025 19:59

Ömer Çelik: Özgür Özel’in geldiği nokta Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız, bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Özgür Özel’in geldiği nokta Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiği noktanın siyasi muhalefet yerine Türkiye'yi topyekun tehdit etmek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' olarak kayda geçmiştir." görüşünü aktaran Çelik, Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneğinin olmadığının net şekilde görüldüğünü ifade etti.

 

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı 'fişlemek' ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel'in, Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız, bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."

ETİKETLER
CHP Ömer Çelik Özgür Özel Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
ABD'de 2 bini aşkın cezaevi çalışanının kovulması nedeniyle bazı mahkumlar erken tahliye edilecek
14:09
Çanakkale sahillerinde müsilaj tehdidi
13:54
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
14:44
Kaygının hiç olmaması mı, çok olması mı daha büyük sorun?
13:17
Gazze'de halk kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya
14:09
Ticaret Bakanı Bolat TRT Haber'de: Bugün ekonomiye sahip çıkma günü
Trabzon'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
Trabzon'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
FOTO FOKUS
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ