Bayram tatilinde emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Lütfen emniyet kemerinizi takın, yolun sonu bayram olsun" başlığıyla, Ramazan Bayramı tatilindeki trafik denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 45 oranında azalttığını belirten Yerlikaya, emniyet kemeri denetimlerinin karadan ve havadan sürdüğünü vurguladı.

"Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek için"

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Simülasyon araçlarımızla da vatandaşlarımıza emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu uygulamalı olarak anlatıyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim."