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Gündem
AA 29.06.2026 14:30

Ömer Çelik: Netanyahu hükümetinin sözde kararı zulümlerini perdeleme çabasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik: Netanyahu hükümetinin sözde kararı zulümlerini perdeleme çabasıdır

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekelerin çokça görüldüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur."

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İsrail Ömer Çelik
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