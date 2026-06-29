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TRT Haber 29.06.2026 13:04

134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

Yılbaşından itibaren yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 134 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2026 yılı içerisinde 2’si gri, 1’i sarı kategoride olmak üzere 134  terör örgütü mensubu, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

Teslim olan terör örgütü mensuplarının 115’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5'inin adli işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kahraman Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımız ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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