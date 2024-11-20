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TRT Haber 20.11.2024 11:50

Ömer Çelik: Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır, bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

Ömer Çelik: Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan arbedeye ilişkin, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır" açıklamasında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.

 

Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır.

CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir." 

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