CHP milletvekillerinden Meclis'te provokasyon

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri CHP'li milletvekillerinin provokasyonu ile başladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

CHP'li milletvekillerinin provokasyonu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP milletvekilllerinin Meclis'teki provokasyonuna ilişkin, "Eleştiri olmadan demokrasi olmaz. Bunun bilincindeyim. Ama bunu birbirimize suizan, gıybet boyutunun önüne geçmesine müsaade edebilir miyiz? Bu demokrasimizin seviyesini korumamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok"

Komisyon Başkanı Muş, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri geliyorum buraya. Meclis'te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum. 'Komisyona girmenize izin vermeyeceğiz' deniyor" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için davet ettiğini anlatan Muş, "Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum, buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin. Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, neyse mesele anlatabilir. Esenyurt'taki polisin uygulamasından mı rahatsız, başka bir hadise mi? Gelmedi" diyerek yaşananları aktardı.

Kapının önü milletvekilleriyle dolu olduğu için salona girilemediğini belirten Muş, "Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti" dedi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş toplantıya ara verdi.

CHP'li vekillerden Meclis'te provokasyon.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Kaba kuvvete başvurmak, Sayın İçişleri Bakanımızın komisyon çalışmalarına iştirakini engellemek tek kelimeyle utanç vericidir. CHP'nin gereğini yapmasını bekliyoruz. pic.twitter.com/bnhlUTv803 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2024

"Meclis'te kabadayılık yapmak utanç vericidir"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de, yaşanan provokasyona yönelik şunları kaydetti;

Parlamento sözlerin konuşulduğu, müzakerelerin yapıldığı, aziz milletimizin vermiş olduğu yetkinin karşılığında milletvekillerimizin hizmet ettiği bir alan. Burada kabadayılık yapmak, kaba kuvvete başvurmak, Sayın Bakanımızın komisyon çalışmalarına iştirakini engellemek tek kelimeyle, Özgür Özel’in ifadesiyle söylüyorum, utanç vericidir ve bunu yapan, bunu gerçekleştirenleri de şiddetle kınadığımı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bunun gereğini yapmasını bekliyoruz.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı CHP’li milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınıyorum.



Bu tür saldırılar, aziz milletimize ve milli iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 20, 2024

"Demokrasi şiddet değil, saygıyı gerektirir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı CHP’li milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınıyorum. Bu tür saldırılar, aziz milletimize ve milli iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize büyük saygısızlıktır.

Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz. Demokrasi, farklı görüşlerin tartışıldığı bir ortamda şiddet değil, saygıyı gerektirir. Demokrasi dışı müdahalelerle, saldırılarla bakanlarımız hiçbir şekilde susturulamaz, çalışmaları engellenemez.

Gazi Meclisimizin kutsal çatısı altında milletimizi rahatsız eden, siyasi olgunluktan ve nezaketten yoksun bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cevabını verecektir.